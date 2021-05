Katarzyna Pakosińska nie tego się spodziewała. Zajęło im to rok

Katarzyna Pakosińska przed laty nie miała szczęścia w miłości. W przeszłości rozwiodła się z pierwszym mężem, co mocno przeżyła. Kilka lat później opuściła szeregi Kabaretu Moralnego Niepokoju i skupiła się na wychowaniu córki Mai. Wyjechała do Gruzji, gdzie nagrywała zdjęcia do filmu. To właśnie wtedy poznała miłość swojego życia, Irakliego Basilaszwiliego, który był jej przewodnikiem.