Jak dziś wygląda Patrycja Wieja z programu "Projekt Lady"?

Kiedy Patrycja Wieja trafiła do programu TVN, miała 25 lat. Na co dzień mieszkała w Niemczech, gdzie pracowała jako tancerka w klubie. Wygrana w "Projekcie Lady" wywróciła jej życie do góry nogami. Wieja przeprowadziła się do Polski, zaczęła studia wychowania fizycznego w Katowicach i zawodowo związała się ze sportem.