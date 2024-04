Po drugim odcinku zawrzało. Program Rozenek budzi skrajne emocje

– Cała ja: pojęczałam, ponarzekałam, popiszczałam "nie zrobię tego". No i po co było gadać? Wiadomo, że zrobię i to zrobiłam. Ale nie powtórzyłabym tego - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan w drugim odcinku "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Tym razem jej przeciwnikiem był Łukasz Kadziewicz, dwukrotny olimpijczyk, wicemistrz świata w siatkówce, a dziś restaurator i dziennikarz. Ich wspólnym celem było wspięcie się na najwyższą wspinaczkową ścianę świata – 252-metrowy komin "Big Tower" w Szczecinie.