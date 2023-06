Jagoda z "Love Island" już tak nie wygląda. Przeszła radykalną metamorfozę

Jagoda Gromala to jedna z uczestniczek ostatniej edycji "Love Island", która chociaż nie dotrwała do finału, to i tak może uznać swój występ za sukces. Szybko zdobyła popularność widzów i wyrasta na internetową celebrytkę. Ostatnio pochwaliła się metamorfozą, która kompletnie odmieniła jej wizerunek.