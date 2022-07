Jacek ze "Ślubu" pokazał swoją partnerkę! Wyznał, czemu nie odważył się tego zrobić wcześniej

- Moja partnerka jest tą osobą, którą widziałbym u swojego boku. Myślę, że z nią z pewnością rozwodu by nie było (...). Moja ukochana jest bardzo wesoła, spontaniczna, uczynna. Widać, że jest wierną dziewczyną z zasadami. Przede wszystkim pozytywnie myśli o świecie (...). Bliscy moją dziewczynę przyjęli zachwycająco dobrze. Od razu mi pogrozili palcem, że jak coś nie wyjdzie, to mnie znajdą. Twierdzą, że do siebie bardzo pasujemy - opowiadał w wywiadzie.