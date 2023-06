Jacek Murański opowiedział o śmierci syna. "Byłem cały we krwi"

Mateusz Murański, zawodnik MMA i aktor znany z "Lombard. Życie pod zastaw", zmarł w swoim mieszkaniu w lutym 2023 r. To jego ojciec Jacek był pierwszym, który znalazł ciało 29-latka. "Stary Muran" wrócił ostatnio do tych traumatycznych wspomnień przed kamerą, zdradzając, który hejterski komentarz na temat swojej rodziny najbardziej go dotknął.