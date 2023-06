Tak wygląda "klasyczny Janusz" na polskiej plaży? Wideo jest hitem

Brzuchaty, zasapany mężczyzna w średnim wieku jedzie rowerem. Biały podkoszulek, klapki, skarpety, sumiasty wąs, na kierownicy siatka z piwami. Każdy, kto go widzi, wytyka palcami. Kiedy dociera nad wodę, rozkłada parawan i nieapetycznie pałaszuje kanapkę. Ale czy to on ma się wstydzić, czy ludzie, którzy na plaży i w pobliskim lasku zostawili tony śmieci? Wracając do domu, wyśmiewany mężczyzna zatrzymuje się i zdegustowany zaczyna sprzątać po turystach.