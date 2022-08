Jacek Kurski ma plany wobec Sary James. "Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z brylantem"

Od kilku tygodni Polacy trzymają kciuki za powodzenie Sary James w amerykańskim talent show. 14-letnia wokalistka właśnie dostała się do finału "America's Got Talent". A wszyscy jeszcze pamiętamy, jak niedawno została odkryta w programie TVP "The Voice Kids". Prezes Kurski nie kryje dumy z międzynarodowych sukcesów Sary.