Nowe obowiązki Kurskiego. Przypadł mu m.in. nowy kanał TVP

"Press" poinformował, że rada nadzorcza TVP w czwartek przyjęła zmiany w regulaminie organizacyjnym spółki i regulaminie zarządu. Tym samym Jacek Kurski przejął nadzór nad Ośrodkiem Kanałów i Serwisów Internetowych oraz TVP Kobieta, nowym kanałem, który uruchomiono 8 marca. Z kolei Ośrodek Kanałów i Serwisów Internetowych, sprawujący nadzór nad redakcją mediów interaktywnych, TVP Info oraz Poland IN, podlegał do tej pory w zarządzie TVP Mateuszowi Matyszkowiczowi. Jednak teraz publicyście przypadły TVP Wilno i TVP World.

Ta zmiana po raz kolejny udowadnia, że Kurski ma nienasycony apetyt na władzę i wysokie ambicje. Potwierdził to chociażby w ostatniej rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, w której przyznał, że chce, aby Telewizja Polska była jak Netflix. – Nasza współpraca produkcyjna i licencyjna z Netflixem to jedna kwestia, a druga to "netflixowski" sposób konsumpcji mediów. Uważam, że jest przyszłością i bardzo dużą szansą dla Telewizji Polskiej. Chcemy mieć quasi netflixowską ofertę konsumpcji mediów, czyli od poniedziałku do czwartku stream seriali, których jest kilka, ale codziennie emitujących premierowe odcinki – powiedział prezes TVP.