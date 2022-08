Jacek Jelonek kręci nosem na Jamalę. Oboje wystąpią w "Tańcu z gwiazdami"

- To trochę nie jest fair. Ona tak naprawdę przeszła już cały proces przygotowania. Na pewno ma więcej doświadczenia. Wie, jak się zachować, co zrobić, co poprawić. A dla nas pierwszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem i dopiero po nim będziemy wiedzieć, co zrobiliśmy źle, co możemy poprawić, na co zwrócić uwagę, gdzie są kamery. Na pewno będzie na przodzie mentalnie i bardziej przygotowana - stwierdził Jacek w rozmowie z Jastrząb Post.