Mocne słowa Fedorowicza o Kaczyńskim. Nagranie niesie się po sieci

- Wciąż nie mogę otrząsnąć się z wrażenia, jakie zrobił na mnie Jarosław Kaczyński. Na jakimś spotkaniu postanowił rozprawić się z oskarżaniem go o zapędy dyktatorskie. Sens tego, co powiedział, był taki: gdyby za PiS-u panowała u nas dyktatura, to wszyscy czołowi działacze ówczesnej opozycji, którzy dzisiaj rządzą okrutnie i nieudolnie, wszyscy oni już by nie żyli. To miał być taki pomniczek wystawiony ku chwale Jarosława Kaczyńskiego, niezłomnego demokraty.