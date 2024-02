Zbigniew Łuczyński nie będzie prowadził "19.30". Powód?

Informacja o tym, że Zbigniew Łuczyński - przez wiele lat kojarzony z programów TVN - dołączy do "nowej" TVP, pojawiła się wkrótce po tym, jak odcięto sygnał TVP Info i u publicznego nadawcy zaczęła się na dobre głośna rewolucja. 20 grudnia zablokowano TVP Info i usunięto z anteny wszystkie programy informacyjne, zaś już 22 grudnia poinformowano, że Łuczyński będzie jednym z prowadzących nowego dziennika TVP - "19.30". - Wiele lat temu zaczynałem w TVP, więc można to określić powrotem do telewizji publicznej - mówił wtedy Łuczyński.