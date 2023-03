Izabella Krzan boksuje. Pokazała, jak ćwiczy w legginsach i kusym topie

"Nie jestem w tej dziedzinie pro, po prostu szukałam sposobu, aby urozmaicić swój trening i wyładować stres, który aktualnie dopada nas z każdej strony. Wiem, że część z was tez chciałaby spróbować, ale macie pewne obawy, dlatego postanowiłam, że od czasu do czasu będę tu wrzucać rolki ze swoich treningów. Nie tylko po to, aby rozwiać wasze wątpliwości, chcę was także zmotywować do działania" - dodała Krzan.