Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wciąż są razem. Planują ślub?

- To była czarodziejska kawa, była kawa ze śniadaniem... No, pierwszego wrażenia Gerard nie zrobił na mnie takiego "wow", ale po rozmowie - całkiem fajne. (...) To jest ten gość, z którym chciałabym iść przez życie, czując się dowartościowaną partnerką. (...) Bardzo się cieszę, że już się nie budzę sama - wyznała Iwona.

- Albo Iwonka przyjeżdża do mnie, albo ja przyjeżdżam do Radomska. Byłem tu już kilka razy, chcę jej pomóc, bo nie chcę, by mi tu piłą cięła czy siekierą. Jest jeszcze trochę do zrobienia wokół domu, w ogrodzie - powiedział Gerard.