Iwona i Gerard nie planują ślubu? "Nie mamy parcia"

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz przypadli sobie do gustu na planie produkcji TVP. Już od ponad roku tworzą zgraną parę. Fizjoterapeutka i emerytowany inżynier górnictwa zamieszkali razem, choć byli przyzwyczajeni do pewnego rodzaju samotnej wygody życia.

- Ja byłem przez długi czas sam i wszystko miałem w domu poukładane. Iwona zaczeła mi to poukładane życie przestawiać. Nagle musiałem szukać a to talerzyka, a to filiżanki. Ale to jest nawet przyjemne - zdradził Gerard w rozmowie z "Twoim Imperium".