Irek Bieleninik wraca do TVP. "Czekam na propozycje"

Od 2002 r. prowadził program "Siłacze" o zmaganiach strongmenów i wiele formatów rozrywkowych typu: "Graj o raj", "No to gramy!", "Salon gier", "Tele Gra", "Trele morele" i "Fabryka gry". W jednym z wywiadów powiedział wprost, że z telewizji został zwolniony, bo "komuś podpadł". Ale do końca nie wie komu, bo osoba, którą podejrzewał (i na którą wskazywali inni), odparła ten zarzut. - Ale dużo mu też zawdzięczam i muszę to po prostu uszanować - wyznał w rozmowie z Kozaczkiem.