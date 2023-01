Intryga Jacka Kurskiego w kulisach Sylwestra Marzeń? "Akcja nie powiodła się"

Najpierw wybuchła afera o to, że Mel C wycofała się z występu na Sylwestrze Marzeń TVP, tłumacząc się tym, że dotarły do niej komentarze na temat tego, jak telewizja publiczna traktuje grupy, które ona sama bardzo wspiera, czyt. społeczność LGBT. Na kilkanaście godzin przed sylwestrem, gdy gwiazdy były już w Zakopanem, poinformowano, że na scenie wystąpi zespół Black Eyed Peas. Fani zespołu zdążyli zasypać ich profile w mediach społecznościowych komentarzami, by rozważyli jeszcze, dla kogo chcą występować.