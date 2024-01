Ile TV Republika zyska na swoich rekordach? Eksperci studzą emocje

Wojciech Kardyś zajmujący się komunikacją internetową i social mediami, twierdzi, że miarodajne dane co do faktycznej liczby widzów TV Republika będzie można uzyskać dopiero za kilka miesięcy, kiedy to emocje związane ze zmianami w TVP opadną, a kanał przestaną podglądać także "cyniczni widzowie", czyli ci, którzy teraz śledzą go z ciekawości lub dziennikarskiego obowiązku.