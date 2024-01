Ile osób ogląda nowy "Teleexpress"?

Ciekawie prezentują się wyniki poszczególnych dni. "Debiut" Orłosia śledziło ok. 2,2 mln widzów, ale już następnego dnia oglądalność spadła do 1,9 mln osób przed telewizorami, by w sobotę 6 stycznia zaliczyć kolejny spadek - do 1,6 mln widzów. Natomiast niedziela 7 stycznia była dla ekipy "Teleexpressu" zbawienna, bo program śledziło wtedy aż 2 213 013 widzów.