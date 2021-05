Idolka nastolatek o nietuzinkowej urodzie. Po uroku Tori Spelling nie ma śladu

Ostatnio paparazzi uchwycili Tori, gdy wraz z mężem i dziećmi świętowała Dzień Matki nad basenem. Zdjęcia, które zrobiono 47-letniej celebrytce nie należały do najbardziej korzystnych. To co głównie przyciąga wzrok to twarz Spelling. Czas nie jest dla niej łaskawy, a lata zamiłowania do zabiegów estetycznych wyraźnie jej nie służą.