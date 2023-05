Ida Nowakowska rozkleiła się na wizji. Ta historia ją wzruszyła

- Dowiedziałem się, że moje komórki macierzyste trafiły do dziecka, do chłopca w wieku szkolnym. Na razie nie chcę wiedzieć, skąd ten chłopczyk pochodzi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby te komórki podjęły pracę i żeby ten chłopak stanął na nogi, wrócił do zdrowia, a potem być może po min. 2 latach będzie możliwość poznania go - powiedział aktor w "Pytaniu na śniadanie".