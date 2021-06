"Hotel Paradise": Nathalia miała łzy w oczach. Dowiedziała się o zdradzie Marcina

Kolejna edycja "Hotelu Paradise" dobiega końca. Tradycją stało się, że tuż przed wielkim finałem na mieszkańców rajskiego hotelu czeka tzw. pandora. Nie jest to jednak zwykła sesja trudnych pytań i odpowiedzi. Tym razem to uczestnicy, którzy wcześniej pożegnali się z programem, wnikliwie przepytują finalistów. I niektórych doprowadzają tym do łez. W ostatnim odcinku nie brakowało ani płaczu, ani wzajemnych oskarżeń. Całość "przesłuchania" właściwie skupiła się wokół Marcina i Kary. To właśnie bowiem ta para wzbudza skrajne emocje. Powód? Uczestnik, tuż po tym, jak z programem pożegnała się jego Nathalia, znalazł pocieszenie w ramionach Kary. I być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że "zapomniał" poinformować swoją pierwszą partnerkę o zerwaniu.