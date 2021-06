Widzowie są wściekli. Sara i Maurycy odpadli z programu

"Hotel Paradise" to produkcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Show jest emitowane na TVN7 i co wieczór przyciąga przed telewizory masę osób, które z uwagą śledzą to, co dzieje się w programie. Każdy odcinek wywołuje sporo emocji, a im bliżej finału, tym widzowie są jeszcze bardziej przejęci.