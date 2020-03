"Hotel Paradise": miłosne rozgrywki w raju. To program, w którym będzie iskrzyć

"Hotel Paradise" otworzył swoje wrota dla uczestników i od razu zrobiło się gorąco. Jedno jest pewne, zapowiada się pełna emocji rozgrywka z romansem w tle.

Mieszkańcy hotelu musieli połączyć się w pary już w pierwszym odcinku. Ola wybrała Adama, Sandra Maćka, a Lexi – Krisa. Największe powodzenie miał Łukasz, który jak twierdzi, nie był jeszcze w poważnym związku. Wybrały go aż dwie uczestniczki Viola i Marietta. Łukasz będzie miał twardy orzech do zgryzienia, a dziewczyny okazję do wykazania w sztuce podrywu. Atmosfera w hotelu już zrobiła się gorąca, a fani tego typu programów z pewnością będą mieli na co czekać.