"Paradise Hotel": Znamy pierwszych uczestników nowego reality show

"Paradise Hotel" wkrótce zawita do polskiej telewizji. Właśnie ujawniono pierwsze nazwiska uczestników nowego reality show.

"Paradise Hotel" to reality show, w którym uczestnicy trafiają do jednego hotelu, gdzie co tydzień wynajmują pokój z innym współzawodnikiem. Z każdym kolejnym tygodniem w hotelu meldują się kolejni mieszkańcy. Do finału trafiają dwie pary, a zwycięzcy zgarniają 100 tys. zł, którymi mogą się podzielić lub nie. Poznaliśmy nazwiska pierwszych trzech uczestników.