"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi skrytykowana. Zadanie ją przerosło

Z pewnością nie tak Klaudia El Dursi wyobrażała sobie start swojej telewizyjnej kariery. Jej debiut w roli prowadzącej "Hotel Paradise" nie przypadł widzom do gustu.

To właśnie Klaudia El Dursi miała być tą, która zachęci uczestników do walki o miłość/pieniądze, wyjaśni zasady programu i popchnie fabułę do przodu. Niestety, uczestniczka "Top Model", która nigdy wcześniej nie była prowadzącą żadnego show, została rzucona na głęboką wodę. I utonęła.