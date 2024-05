"Hotel Paradise". Czy Bartek i Ada są razem? Uczestnik odpowiada

Przeszkodą w zbudowaniu relacji jest odległość, jaka ich dzieli. - Nie, nie spotykamy się jako para, ponieważ ta para może i by przetrwała w realnym życiu, natomiast ja potrzebuję kobiety, która będzie tu, obok mnie, na miejscu, na przykład w Poznaniu, a Ada tak samo, chce faceta na miejscu w Częstochowie. Myślę, że tutaj byłaby bardzo duża szansa, abyśmy byli razem i wydaje mi się, że w życiu realnym bardzo byśmy się mogli dogadać. Skoro przeszliśmy tyle w hotelu, to w życiu byłoby o wiele łatwiej. Już znamy siebie, wiemy jak do siebie dotrzeć, natomiast no ta odległość nas podzieliła i ja nie zamierzam się przeprowadzać w najbliższym czasie do Częstochowy, Ada również do Poznania. No i jest jak jest, będziemy się spotykać po prostu może raz na jakiś czas jako dobrzy przyjaciele. Po hotelu, po finale spotkaliśmy się raz, dosyć szybko i faktycznie była ta chemia, było to czuć.