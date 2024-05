"Hotel Paradise". Jędrzej dziękuje Agnieszce, która rzuciła kulą

Jędrzej z "Hotelu Paradise" komentuje finał programu

Niedługo po emisji odcinka Jędrzej zabrał głos w tej sprawie. Na Instagramie zamieścił obszerny wpis: "Moja przygoda z ‘Hotel Paradise’ dobiegła końca i zrealizowałem swój cel. Na co dzień jestem introwertykiem i nie było mi łatwo się otworzyć na poznanie tylu nowych osób. Może właśnie potrzebowałem takiego doświadczenia? Nie szukałem rozgłosu i uwielbienia. Chciałem się sprawdzić i pokazać, że 'standardówka' również może coś osiągnąć, kierując się wartościami takimi jak szacunek i dobro w stosunku do drugiego człowieka. Nieważne jest, jak byłem, jestem, czy będę odbierany. Najważniejsze, że rodzina i bliscy są ze mnie dumni. Cieszę się, że mogłem im dostarczyć wiele radości i uśmiechu. Serdeczne podziękowania i dozgonna wdzięczność należą się tobie, Agnieszko, kula jest tylko dodatkiem, która nic w tym temacie nie zmienia. Ale to zwycięstwo jest również zasługą osób, które za nami stanęły i dla was czapki z głów. Waszą decyzją jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nikogo nigdy nie namawialiśmy, aby za nami stawał. Ludzie oglądający to w tv widzą tylko urywki naszych relacji. Jedna godzina z każdego dnia nie w pełni obrazuje sytuacje i relacje jakie panowały w Hotelu".