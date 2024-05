"Hotel Paradise". Zaśmiała się w twarz i rozbiła kulę. Widzowie oburzeni

We wtorek 14 maja TVN7 wyemitował finał "Hotel Paradise 8". Jak już wcześniej pisaliśmy, na ścieżce lojalności stanęli Jędrek i Agnieszka, która zapewniała go tuż przed finałem, że nie rozbiłaby złotej kuli, bo traktuje Jędrka "jak rodzinę". Okazało się, że było to wierutne kłamstwo. W krytycznym momencie zaczęła się śmiać, markować rozbicie kuli, a po chwili rzeczywiście cisnęła nią o ziemię. Ona zgarnęła 100 tys. zł., a ufny Jędrek został z niczym.