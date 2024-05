Finał "Hotel Paradise 8". Aga i Jędrek zwycięzcami. Emocje sięgały zenitu

Co nie znaczy, że pozostali uczestnicy show wzbudzali wyłącznie sympatię. Wręcz przeciwnie - Jędrzej i Agnieszka byli krytykowani za "zawarcie układu", dzięki któremu doszli do finału. Agę nazywano przy tym "fałszywą i wyrachowaną". Wielu spodziewało się też, że jeśli Bartek i Ada staną na ścieżce lojalności, to ona pierwsza rzuci kulą, by zgarnąć całą nagrodę.