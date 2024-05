Widzowie programu "Hotel Paradise" są oburzeni. "Produkcja powinna przeprosić"

"Hotel Paradise" to randkowy program emitowany w TVN7. W każdym tygodniu odpada jeden uczestnik, któremu nie uda się stworzyć pary. Zadaniem jest dotrwanie do końca i stworzenie dobrych relacji z pozostałymi uczestnikami. Na koniec to ci, którzy odpadli, decydują o tym, kto wygra program.