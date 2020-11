"Hotel Paradise": agresja między uczestnikami. Skończy się w sądzie?

Choć na ekranie wszystko może wyglądać pięknie, rzeczywistość weryfikuje jak jest naprawdę. Łukasz Karpiński z "Hotel Paradise" ujawnił, że podczas jednej z imprez został dotkliwie pobity. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest inny uczestnik show - Kamil Piórkowski.

Choć oglądając ich na ekranie niewiele na to wskazywało, dziś Łukasz Karpiński i Kamil Piórkowski pozostają w dość mocnym konflikcie. Zaczęło się od imprezy. Karpiński został uderzony butelką w tył głowy. Doznał licznych obrażeń. W wyniku ataku celebryta upadł, łamiąc przy tym rękę. "Rozcięta głowa, złamanie z przemieszczeniem. Będę potrzebować od trzech do sześciu miesięcy przerwy" - pisał wówczas na Instagramie.

Sytuacja miała miejsce we wrześniu, ale ciągnie się do teraz. Okazuje się, że napastnik jest dość dobrze znany widzom "Hotelu Paradise". "Mój serdeczny kolega uderzył mnie butelką w głowę, kiedy chciałem go rozdzielić z innym moim człowiekiem. Zachował się jak frajer. On czuł chyba do mnie zawiść albo zazdrość. Po uderzeniu upadłem na rękę, a łokieć wyszedł mi ze stawu. Ręka praktycznie wisiała" - mówił Karpiński w wywiadzie dla serwisu "Pomponik".

Karpiński nie powiedział, o kim dokładnie mowa, ale zapewnił swoich fanów, że napastnik jest im dobrze znany. Ten ujawnił się sam. Kamił Piórkowski odpowiedział na zarzuty kolegi w rozmowie z "Jastrząb Post": "Nie ruszam gó*na, bo mnie pochlapie i się ubrudzę. Widzieliśmy się na urodzinach Marietty, ale Łukasz biegał w kółko. Ja go nie rozumiem. Ma w sobie najgorsze cechy, które reprezentuje stolica. Nie doświadczymy przyjaźni między mną a Łukaszem. To jest strasznie długa historia i to nie jest tak, że my się pobiliśmy. To wszystko będzie miało gdzieś tam swój finał dalej [w sądzie]. Ja nie chcę tego kontynuować i wywlekać tych brudów dalej. Mam dużo materiałów, mam zdjęcia, wideo. Ale nie o to chodzi, aby to wszystko wrzucać do sieci i upubliczniać. Jak będzie trzeba, to posłuży za materiały dowodowe. Wygra sprawiedliwość" - powiedział.

Znany ze swoich mięśni Kamil Piórkowski zaproponował Karpińskiemu pojedyne: "Ja myślę, że jak Łukasz ma tak duży problem do mnie i duży żal, to może wyjaśnimy to na jakiejś sportowej płaszczyźnie? Może tak to ugryziemy i przynajmniej będzie fajny show" - rzucił zaczepnie.

