Honorowa porażka Netfliksa. Ukochany serial "Sandman" nie stał się hitem

Podczas premierowego weekendu widzowie Netfliksa oglądali "Sandmana" przez 69,5 mln godzin. W porównaniu do największych serialowych hitów platformy jest to bardzo skromny wynik. Wspomniany "Wiedźmin", który został przemielony do potrzeb masowej widowni i niewiele ma wspólnego z twórczością Andrzeja Sapkowskiego, osiągnął na starcie wynik sięgający 142 mln godzin. "Bridgertonowie" byli jeszcze lepsi 193 mln godzin, a rekordowy rezultat uzyskał czwarty sezon "Stranger Things" – 287 mln godzin. Jak widać, z tymi tytułami "Sandman" nie może się równać w żaden sposób.