"Hollywoodzki bonzo" wynajął szpiega. Nie przewidział, jaki będzie finał

"Hollywoodzki bonzo najął elitarny zespół szpiegów do zbierania informacji o aktorach i dziennikarzach" - tak brzmiał jeden z nagłówków, które pojawiły się w mediach w 2018 r. Bonzą określa się człowieka, który zajmuje wysokie stanowisko, ma silną pozycję społeczną, władzę i mnóstwo przywilejów, z których czerpie garściami. Taki był Harvey Weinstein - latami uznawany za bóstwo w świecie show-biznesu. Aż do października 2017 r., gdy Ronan Farrow we współpracy z dziennikarzami i wydawcami "New York Times" i "New Yorkera" opublikował porażający reportaż z zeznaniami ponad 10 kobiet, które oskarżyły Weinsteina o molestowanie seksualne, napaści na tle seksualnym i o gwałty.