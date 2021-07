Porażająca relacja. "Powiedział, że zaraz będzie po wszystkim"

- Myślę, że jak wyglądasz na przerażoną i próbujesz wyjść, to powinno dać drugiej osobie do myślenia. Weinstein zaś komentował, że jestem młoda i że dla mnie to nowa sytuacja. Robił aluzje do mojego małego doświadczenia seksualnego i w związkach. To go kręciło. Powiedział, że nigdy nie był z Chinką. Byłam przerażona i wiedziałam, że to się źle skończy, że muszę uciekać. Rzucił mnie na łóżko i powiedział, że zaraz będzie po wszystkim. Zdarł ze mnie rajstopy. Pomyślałam wtedy, że chronią mnie już tylko majtki. Rozsuwał mi nogi. Ja, ściskając kolana, próbowałam się sturlać z łóżka. Powtarzałam, że jest późno i muszę iść. W końcu ta przepychanka mu się znudziła - zrelacjonowała.