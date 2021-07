Obrzydliwe nagrania. Tak zdemaskowali producenta, przestępcę seksualnego

W nocy 20 kwietnia 2015 r. Weinstein molestował Ambrę w swoim hotelowym pokoju. Dotykał jej piersi, wsunął rękę pod spódnicę. Wyrwała mu się, opuściła pokój i zadzwoniła do swojego agenta z prośbą, czy może pojechać z nią na posterunek, bo jest gotowa od razu złożyć doniesienie na producenta. Tak zrobiła. Policjanci nie widzieli podstaw, by nie uwierzyć Gutierrez. Tym bardziej, że w trakcie składania zeznań, gdy siedziała tuż obok policjantów, zadzwonił do niej poirytowany Weinstein. Gdy na prośbę funkcjonariuszy Ambra zapytała go o to, co jej zrobił, przyznał się, że dotykał ją bez jej zgody.