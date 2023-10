"Holecka to twarz propagandy". Ekspert w ostrych słowach o zmianach w TVP

– Jeśli chodzi o redakcję "Wiadomości", to trzeba zbudować ją od nowa i oprzeć na jakichś ludziach, którzy mogliby to pociągnąć. I to będzie dopiero trudne. Rozumiem, że ten Bogu ducha winny pion techniczny zapewne zostanie, choć po tej niby debacie w TVP można mieć wątpliwości co do niektórych jego członków, bo nawet światłem manipulowano. Można powiedzieć, że oni po prostu wykonywali rozkazy i są niewinni — dodaje z przekąsem badacz.