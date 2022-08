Holecką poniosły emocje. Zabrakło tylko łez

W sieci krąży już fragment rozmowy Holeckiej i Błaszczaka. Dziennikarka TVP popłynęła na fali emocji, zapominając o tym, jaka jest jej rola. - A nie wydaje się panu, że ta krytyka na temat wojsk Obrony Terytorialnej zdecydowanie ucichła, bo przecież pamiętamy... no może przy święcie, ale przypomnijmy... Było mówione, że przecież to są jakieś prywatne wojska ministra, że to nie potrzebne, że śmieszne, a w tej chwili okazało się, że te wojska się doskonale sprawdzają nawet w czasie pandemii, ale nie tylko i generalnie rzecz biorąc już nikt złego słowa nie mówi o terytorialsach - przekonywała ministra przez ponad 30 sekund. Holecka zamiast pytać, postawiła ministrowi tezę i sama wystawiła laurkę dla wojsk.