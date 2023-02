Hitlerowska olimpiada. Triumf propagandy zamiast święta sportu

W tamtym okresie nad Europą Zachodnią unosiła się już aura pojednania i pacyfizmu. Dlatego w ramach politycznego odprężenia w 1931 roku Berlinowi przyznano prawo do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 1936 roku. W okresie między tymi datami w Niemczech doszło jednak do radykalnych przetasowań politycznych, w wyniku których do władzy doszedł Adolf Hitler. Czas przyjaźni okazał się być jedynie interludium rozdzielającym okresy długotrwałego napięcia.