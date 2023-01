Złowroga charyzma Adolfa Hitlera. Narodziny i upadek mitu "wielkiego zwycięzcy"

Kiedy sytuacja militarna Trzeciej Rzeszy zaczęła się pogarszać, Adolf Hitler musiał wspinać się na wyżyny sztuki manipulacji, aby utrzymać u swoich dowódców wysokie morale. Doskonałym przykładem jest zachowane do naszych czasów nagranie jego rozmowy z Feldmarszałkiem Erichem von Mansteinem. Widzimy na nim Hitlera, który znacznie dłużej niż to powszechnie przyjęte, ściskał dłoń von Mansteina, co miało świadczyć o silnej więzi łączącej obu mężczyzn. I wymóc na Feldmarszałku dodatkową mobilizację w obliczu niesprzyjającej sytuacji na froncie.