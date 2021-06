Helena Deeds o przyszłości syna. Postawiła mu ultimatum

- Ja mu dałam ultimatum. Powiedziałam, że jeśli nie chce się uczyć, to musi iść do pracy. Cokolwiek dostanie, jak pójdę do nieba. Powiedziałam, żeby brał się do roboty. Na tapczanie nie będzie siedział. Zalicza teraz studia. Był ostatnio w Stanach 4 miesiące, wrócił do Polski skończyć uczelnię - powiedziała Deeds w rozmowie z Oskarem Netkowskim.