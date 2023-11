HBO ujawniło serialowe premiery w 2024 r. Smok pożre smoka

Wiosną 2024 r. do HBO powróci Kate Winslet z kolejnym, po "Mare z Easttown", serialem. Tym razem będzie to satyra polityczna "The Regime". Aktorka wcieli się w panią kanclerz pewnego środkowoeuropejskiego reżimu. Przez rok będzie musiała walczyć o utrzymanie władzy nie tylko ze społeczeństwem, próbującym urwać się z jej łańcucha, ale też z pałacowymi intrygami współpracowników. Niektórzy internauci, sieroty po "Sukcesji", chcą widzieć w "The Regime", jeśli nie kontynuację, to z pewnością efektowną wariację ich ulubionego serialu.