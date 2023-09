"Detektyw: Kraina nocy". Jest zwiastun hitu HBO. To będzie serial roku?

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun produkcji, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak to wszystko może wyglądać. Na pewno obecność Foster, zdobywczyni dwóch Oscarów, podniesie wartość serialu. Co ciekawe, showrunnerką najnowszego sezonu jest Issa Lopez, która zastąpiła w tej roli Pizzolatto. Lopez jest również reżyserką i scenarzystą nadchodzącego "Detektywa".