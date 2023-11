"Dewajtis" z gigantyczną oglądalnością. TVP ma powody do radości

Przypomnijmy, że "Dewajtis" to najnowsza produkcja TVP, realizowana na podstawie książki Marii Rodzewiczówny z 1889 r. pod tym samym tytułem. W "Dewajtis" widzowie przenieśli się na Litwę do lat 90. XIX stulecia i byli świadkami rodzinno-patriotycznej, ale także miłosnej sagi. Na drodze wyemancypowanej, powracającej z Ameryki Ireny (Michalina Olszańska) stanął młody i dość introwertyczny szlachcic Marek (Karol Dziuba). Marek Bukowski wcielił się w kupca Gerasimowa, który zamierzał ściąć Dewajtisa, pradawny dąb, który dla mieszkańców Poświcia jest duchową oazą i prawdziwą świętością. To jeden z kluczowych momentów opowieści, szczególnie ważny dla wewnętrznej przemiany głównego bohatera - Marka.