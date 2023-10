W nowym hicie TVP1 gra syn Gąsowskiego. Wyniki oglądalności "Dewajtis" mówią same za siebie

"Dewajtis. Powieść współczesna" to najbardziej znana książka Marii Rodziewiczówny z 1889 r. To dworsko-zaściankowa historia rodzinna z wątkami romansowymi. Często porównywana jest z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Do tej pory była adaptowana na teatralnych scenach i jako słuchowisko radiowe.