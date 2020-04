HBO GO – najciekawsze propozycje. Co oglądać siedząc w domu?

Walka o klienta oglądającego filmy i seriale na platformach streamingowych jest bardzo zacięta. Jednym z największych graczy w tym sektorze jest HBO GO. W tej usłudze mamy dostęp do filmów, seriali, dokumentów, animacji z niemal każdego gatunku i dla każdego widza. W dobie koronawirusa HBO GO poleca się szczególnie ze względu na produkcje z gatunku fantasy, które pozwolą oderwać się od rzeczywistości i przenieść do odległych światów.