Po sukcesie "Love is Blind" Netflix wie już, że nowych widzów może przyciągnąć poprzez reality show. Wygląda na to, że to nowy przepis na sukces tej platformy, bo show "Too Hot to Handle" wkręciło widzów. W Polsce to po pierwszym weekendzie od publikacji nr 1 na liście najchętniej oglądanych produkcji. Pytacie, o co tam chodzi? Nie wiem, czy chcecie wiedzieć.