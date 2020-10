W "Hotelu Paradise" ją skrytykowano. Wyszła i "zrobiła" sobie nos

Hania weszła do "Hotelu Paradise" we wrześniu. Wyróżniała się nietypową urodą, więc natychmiast wzbudziła zainteresowanie. Koleżanki szybko dały znać, że zamiast przyjaźni mają jej do zaoferowania jedynie ostrą krytykę. Gdy Hanna wróciła do domu, poddała się operacji nosa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hanna z "Hotelu Paradise" przeszła operację nosa (Materiały prasowe, Instagram)