Hanna Śleszyńska pokazała syna. Piotr Gąsowski komentuje zdjęcie

Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski byli parą przez 13 lat. Owocem ich związku jest syn Jakub, który podobnie jak rodzice postanowił zostać aktorem . Jest studentem Akademii Teatralnej we Wrocławiu, od kilku lat regularnie występuje w teatrze i telewizji. Widzowie mogą go kojarzyć z drugiego sezonu "Belfra" , gdzie wcielił się w rolę Szymona Strzeleckiego.

"Ma wokół siebie ludzi, którzy go bezwarunkowo kochają!" - stwierdził. - Haniu! Wszystko, co napisałaś jest takie prawdziwe... takie wzruszające. Kuba nam wyszedł... dziękuję Ci Haniu za naszego synka! Za Twoją miłość do niego, za Twoje wsparcie dla niego i za to że jest taki, jaki jest. Kochany i dobry! - dodał w kolejnym komentarzu.