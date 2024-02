Gwiazdy "Tokyo Vice" zdradzają kulisy serialu. "Doszło do sytuacji bez precedensu"

I dodaje: - Wielu Amerykanów, którzy przyjechali tu, by kręcić swoje historie, łamali zasady, kradli ujęcia, filmowali bez zgody władz i niszczyli reputacje innym zagranicznym twórcom. My staraliśmy się za wszelką cenę przestrzegać zasad, co procentowało. Doszło do sytuacji bez precedensu. Niespotykane jest, by zagraniczne ekipy filmowe miały tak ułatwiony dostęp do różnych miejsc, a wręcz miały administracyjne pozwolenia na to, by kręcić tam, gdzie na co dzień nie da się tak łatwo wejść z kamerą.